Boks: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu, elde edilen başarıların Türk boksunun geleceği için umut verici olduğunu belirtti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Kienbaum kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye adına 26 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada Kadın Milli Boks Takımı, 1 gümüş ve 5 bronz madalya, Erkek Milli Boks Takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Kadın ve erkek milli takımlarımızın kazandığı 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya, yalnızca bugünün başarısı değil; Türk boksunun sürdürülebilir ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlandığının da somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, teknik ekibimizi ve sporcularımızın her zaman yanında olan ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandıran evlatlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
