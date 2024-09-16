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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Danimarka'yı 4-2 Yendi

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Türkiye U16 Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek turnuvada ikinci galibiyetini elde etti. Milli takımın gollerini Mustafa Duru, Adnan Efe Fettahoğlu ve Hasan Mert Tuncel kaydetti.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 4-2 mağlup etti.

Organizasyondaki ilk maçında Romanya'yı 5-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini Mustafa Duru (2), Adnan Efe Fettahoğlu ve Hasan Mert Tuncel atarken, Danimarka'nın gollerini ise Malthe Mortensen ve Omran Khatar kaydetti.

Günün diğer maçında ise Romanya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, turnuvadaki son maçını 18 Eylül Çarşamba günü Portekiz ile yapacak.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor

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