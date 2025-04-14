15. Kardelen Futbol Turnuvası Görkemli Başladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen 15. Kardelen Futbol Turnuvası, hafta sonu gerçekleştirilen tören ve maçlarla görkemli bir şekilde başladı. Kıyasıya maçlara sahne olan turnuva öncesinde konuşan Başkan Mustafa Sarıgeçili; "Amacımız üyelerimiz arasındaki birlik ruhunu güçlendirmek. Zaten turnuvamız sizlerin desteği ve katılımıyla yıllardır dostluk, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekiyor; sporun ötesinde dayanışma ve kaynaşmanın sembolü olarak hafızalara kazınıyor" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 15 yıldır düzenlediği Kardelen Futbol Turnuvası, bu yıl da renkli görüntüler ve kıyasıya mücadelelerle başladı.

Tören öncesinde açılış programı kapsamında misafirlere geleneksel tavuklu pilav ikramı yapıldı. Katılımcılar ve aileleri başlama vuruşundan önce hatıra fotoğrafı çekimleriyle bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi, il başkanları, katılımcı okullardan eğitim çalışanları ve aileleri turnuvanın açılış töreninde hazır bulunarak etkinliğin samimi bir atmosferinde gerçekleşmesini sağladı.

Sarıgeçili; "Amacımız Birlik Ruhunu Güçlendirmek"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, yaptığı açıklamada, "Üyelerimize özel düzenlediğimiz bu turnuva, yalnızca futbol sahalarında değil, gönüllerde de kazanan bir organizasyon. 15 yıldır sürdürdüğümüz bu geleneğin temel hedefi, eğitim camiamızın farklı kesimlerini bir araya getirerek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek. Zaten turnuvamız sizlerin desteği ve katılımıyla yıllardır dostluk, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekiyor; sporun ötesinde dayanışma ve kaynaşmanın sembolü olarak hafızalara kazınıyor. Bugün burada kaybeden olmayacak. Kazanan ise eğitim neferlerinin dayanışması olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarıgeçili, organizasyonda emeği geçen tertip komitesine ve katılımcılara teşekkür ederek, "Bu turnuva, Adana'da eğitim çalışanlarının ortak sesi olma misyonumuzu bir kez daha gösterdi. İnanıyorum ki bu mücadele, gelecek nesillere örnek olacak" dedi.

"Fair-Play" ve "En Çok Gol Atan Oyuncu" Ödülleri de Verilecek

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin uzun soluklu spor ve sosyal sorumluluk projelerinden birisi olan Kardelen Futbol Turnuvası'nda, Adana genelindeki okulların eğitim çalışanlarından oluşan takımlar, kıran kırana mücadeleler sergiliyor. Grup maçları sonunda yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da şampiyon takım ödülünün yanı sıra, "fair-play" ve "en çok gol atan oyuncu" gibi kategorilerde ödüller verilecek. - ADANA