Turnuvaya giderken trafik kazası geçiren ve sol ayağı ampute edilmekten doku nakli ile kurtulan milli eskrimci Şenay Güner, 14 yıl sonra 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile milli takıma döndü. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Güner, Türkiye'yi temsil etmek için mücadele ediyor.

14 yıl sonra milli takıma dönen eskrimci Şenay Güner, Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor

Alper ŞAŞMAZ - Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- Turnuvaya giderken trafik kazası geçiren ve sol ayağı ampute edilmekten doku nakli ile kurtulan milli eskrimci Şenay Güner (36), ortopedik engelli olarak Türkiye'yi birçok organizasyonda temsil ettikten sonra milli takımı bıraktı. 14 yıl sonra 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile milli takıma dönen Güner, Polonya'daki ilk müsabakasına ödünç tekerlekli sandalye ile çıktı. Güner, şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Şenay Güner, 1998'de 12 yaşındayken eskrime başladı. 2 yıl sonra 2000 yılında Eskişehir'deki eskrim turnuvasına giderken trafik kazası geçiren Güner, sol ayağının ampute edilmesinden doku nakliyle kurtuldu. Güner, 2 yıllık tedavinin ardından yüzde 52 ortopedik engelli olarak eskrime devam etti. Spor bursuyla üniversite okuyan Güner, 2009 yılına kadar Türkiye'yi birçok turnuvada temsil etti. Güner, 2009'da katıldığı dünya şampiyonasından sonra milli takım düzeyinde eskrimi bırakarak, gazetecilik mesleğine yöneldi. Güner, 14 yıl sonra 2023'te milli takıma 'tekerlekli sandalye eskrimi' ile geri döndü ve 6-9 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda kılıç branşında Türkiye'yi temsil etti. Japonyalı sporcudan ödünç aldığı tekerlekli sandalye ile müsabakaya çıkan Güner, 32'nci oldu. Güner, şimdi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

"8 AMELİYAT GEÇİRDİM, 2 YIL SONRA ESKRİME DEVAM ETTİM"

Şenay Güner, 12 yaşında başladığı eskrimi hayatının odak noktası yaptığını, takım olarak Türkiye şampiyonasına giderken trafik kazası geçirince hayatının değiştiğini söyledi. Güner, "Ayak bileğim kopma noktasına geldi. Ampute olmaya çok yaklaşmıştım. Tedavi için Ankara'ya geldim. Burada sırtımdan parça alınarak doku ve kas naklinin yer aldığı 8 ameliyat geçirdim. 2 yıl eskrim yapamadım. Eskrimi bırakmayı hiç düşünmedim, tedavi sürecimden sonra eskrime devam ettim ve tekrar milli takıma girdim. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası gibi birçok uluslararası turnuvaya katıldım. Spor bursu alarak Kıbrıs'ta Gazetecilik Bölümü'nde okudum. Bu süreçte de eskrime devam ettim. Daha sonra olimpik düzeyde başarılı olamayacağımı düşünerek müsabakalara katılmayı bıraktım; ama eskrimi hiç bırakmadım" dedi.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

14 yıl sonra Türkiye Eskrim Federasyonu ile görüşerek tekerlekli sandalye eskrimine milli takımlar düzeyinde başladığını belirten Güner, "Türkiye'nin tekerlekli sandalyeli eskrim kılıç branşının ilk ve tek sporcusu oldum. Şu anda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. 2023 Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'na katılmak üzere Polonya'ya gittim. Türkiye'de tekerlekli sandalye eskrim branşında kalifikasyon verebilecek uzman bir fizyoterapist olmadığı için engelimin turnuvaya katılmak için uygun olup olmadığını bilmiyorduk. Polonya'da maça girmeden önce kalifikasyona girdim ve müsabakaya katılabildim. Kalifikasyonum olmadığı için tekerlekli sandalyem de yoktu. Tekerlekli sandalye sporcunun sahip olduğu önemli bir ekipman ve çok pahalı. 3 bin 500 euro civarında. Orada Japonyalı bir eskrimcinin tekerlekli sandalyesini ödünç alarak maça çıktım. Turnuvada 32'nci olarak Paris 2024 için puan aldım. Hayatımdaki ilk tekerlekli sandalyeli maçımdı. O ortamı yaşamak çok farklı bir deneyimdi. Keşke daha önce tekerlekli sandalye eskrimine başlasaydım. Orada engelleriyle çok şey başarmış sporculara hayranlık duydum" diye konuştu.

"HEDEFİM 2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI"

Federasyonun desteği ile tekerlekli sandalyeye sahip olacağını ve Türkiye'yi turnuvalarda temsil edeceğini belirten Güner, "2024 Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kılıççısı olmak istiyorum. 2024 Paris'e katılmak için önümüzdeki maçlara gidip puanlar toplamam gerekiyor. Bu maçlarda puan topladığım zaman da Gençlik ve Spor Bakanlığı beni olimpik sporcu kadrosuna alarak destek verebilecek. Öncelikli hedefim bu" dedi.

Engelli bireylere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Güner, "Hangi branş olursa olsun engelliler hiç çekinmeden bu branşlarda yer alsın. Bir engelim var ve bunu kabul ederek avantaja çevirmek istiyorum. Engelimiz belki de şansızlığımız değil şansımız olabilir" dedi. (DHA)