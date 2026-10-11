14 yaşındaki milli güreşçiler Edirne kampında dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) koordinesinde altyapıdan yetişerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde eden 14 yaşındaki milli güreşçiler Asya Nur Çintaş ile Reyyan Yıldız, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinin (TOHM) Edirne'deki tesislerinde düzenlenen hazırlık kampına katılan genç sporcular, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmak ve şampiyonluklar kazanmak için yoğun antrenman yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübünün milli güreşçisi Asya Nur Çintaş, AA muhabirine, güreşe 4 yıl önce başladığını ve bu süreçte 4 Türkiye şampiyonluğu kazandığını söyledi.

Türkiye'de katıldığı müsabakalarda hiç yenilgi almadığını belirten Çintaş, "İki yıldır Avrupa'da güreşiyorum. Geçen yıl İtalya'da 54 kiloda Türkiye adına mücadele ettim. Bu yıl ise Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Hedefim daima ileri. Hocalarımla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'ı örnek aldığını ifade eden Çintaş, olimpiyatlara katılarak derece elde etmek ve Türk güreş tarihine adını yazdırmak istediğini dile getirdi.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin kendisine büyük gurur verdiğini anlatan Çintaş, "Dünyanın çeşitli ülkelerinde milli marşımızı okutmak en büyük hayallerimden biri. Onun için çabalıyorum." diye konuştu.

"Ülkemi temsil etmek gurur veriyor"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün milli güreşçisi Reyyan Yıldız da 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Avrupa Şampiyonası'nda ise ikincilik elde ettiğini belirtti.

Yasemin Adar gibi Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, en büyük hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Uluslararası müsabakalarda Türkiye adına mindere çıkmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Olimpiyatlarda ve dünyada düzenlenen organizasyonlarda ülkemi temsil etmek gurur veriyor. İtalya'da düzenlenen güreşlerde ikinci oldum, üzüldüm. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterdim. Bir gün şampiyon olmak için çalışmalarıma devam ediyorum."

"Şampiyon ablalarını örnek alıyorlar"

Milli takım antrenörü Nasip Ekelik ise altyapıdan yetişen iki sporcusunun elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Genç güreşçilerin Türkiye ve Avrupa'daki organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiğini belirten Ekelik, sporcuların hedeflerine ulaşmak için disiplinli şekilde çalıştıklarını anlattı.

Asya Nur ve Reyyan'ın dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlandığını ifade eden Ekelik, şunları kaydetti:

"Kızların hedefleri belli. Dünya şampiyonalarında başarılar elde etmek. Yasemin kardeşimizin, ablalarının peşinden gidiyorlar. Diğer şampiyon ablalarını örnek alıyorlar ve ilk günkü heyecanla çalışmalarını aksatmadan devam ediyorlar. Bakanımız ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız ilk günden bu yana altyapı için çok güzel yatırımlar yaptı. Bunlar çocukların motivasyonunu geliştirdi. Başkanımız çekirdekten yetişen bir sporcu. Onun öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA