14 Yaş Altı Tenis Erkek Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti

Denizli'de düzenlenen eleme grubu karşılaşmalarını lider olarak tamamlayan 14 Yaş Altı Tenis Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Türkiye ve Fransa milli takımları finale kaldı. Milli takım, finalde Fransa'yı yenerek şampiyon oldu. Türkiye ve Fransa, 14 Yaş Altı Erkekler Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele edecek.