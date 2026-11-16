Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan MESK sporcularını ödüllendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan MESK sporcularını ödüllendirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan MESK, düzenlediği gecede dereceye giren sporcularına plaket ve madalya verdi. Başkan Yusuf Güder, bu yıl 87 sporcuyla 9 kategoride yarıştıklarını ve 12 sporcunun Türkiye genelinde ilk 3'te yer aldığını söyledi.

Türkiye Motodrag yarışlarında 13 yıldır üst üste Türkiye Kulüpler Şampiyonu olan Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK), düzenlediği gecede başarılı sporcularını ödüllendirdi.

2012 yılında kurulan MESK'in düzenlediği organizasyonda, sezon boyunca farklı kategorilerde mücadele eden ve dereceye giren sporculara plaket ve madalyaları takdim edildi.

MESK Başkanı Yusuf Güder, bu yıl 87 sporcuyla 9 farklı kategoride yarışlara katıldıklarını ve 12 sporcunun Türkiye genelinde ilk 3'te yer aldığını söyledi. Güder, kulübün 13 yıldır Türkiye şampiyonluğunu Mersin'e kazandırdığını belirterek, "Onlar hem kulübümüzü hem de Mersin'imizi temsil ediyor" dedi.

Mersin'e motor sporları merkezi kazandırılması için çalışma yürüttüklerini de açıklayan Güder, projenin yaklaşık yüzde 80 oranında ilerlediğini ifade ederek, gelecek yıl drag, süper enduro ve motokros pistlerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

"Gençler sokakta değil, pistlerde yarışsın"

Gecede konuşan Street 2 kategorisi Türkiye Şampiyonu Mehmet Karakuş ise gençlere sokak yarışlarından uzak durmaları çağrısında bulundu. Geçmişte sokak yarışlarına katıldığını belirten Karakuş, pistlerde yarışmanın hem daha güvenli hem de sporcular açısından daha geliştirici olduğunu söyledi.

Mersin'e drag pisti kazandırılmasının gençlerin güvenliği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Karakuş, yetkililerden destek istedi.

Kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Naciye Ölçer de Mersin'de pist bulunmasının sporcular açısından büyük önem taşıdığını belirtti. 2024-2025 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğunu, 2026 sezonunu ise ikinci tamamladığını ifade eden Ölçer, yarışlar için yaklaşık 500 kilometre yol kat etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ölçer, kadın sporcuların erkeklerle aynı şartlarda yarıştığını belirterek, kendisinin kadınlar kategorisinin yanı sıra Street 2 kategorisinde de mücadele ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara plaket ve madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Depremde eşini, 2 çocuğunu ve iki bacağını kaybetti! Kızının yarım kalan voleybol hayalini yaşatıyor

Ailesini ve bacaklarını kaybetti! Kızının hayali için sahada
Türkiye'deki sözleri hala akıllarda! Ne oldu Greta gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin?

Gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin? Bu görüntü elden ele dolaşıyor
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...30

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk34

Sarıgül, kendisini tacizle suçlayan genç kızı arayıp bakın ne demiş