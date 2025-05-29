13. Uluslararası Fetih Kupası Sona Erdi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla düzenlenen 13'üncü Uluslararası Fetih Kupası, bugün yapılan final yarışlarının ardından sona erdi. Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyonda, 10 farklı kategoride dünyanın dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele etti.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Fetih Kupası'nda final heyecanı nefes kesen karşılaşmalarla taçlanırken, şampiyonlar madalyalarına kavuştu. Yarışların bitmesinin ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Sporculara ödüllerini; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkan Vekili Fatih Kalender, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Navek Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başaran, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ve Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Sinan Çıtak verdi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay da Makaralı Yay Kadınlar Kategorisi'nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

13'üncü Fetih Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

-Kadınlar Puta Koşusu

Ayşegül Demirbağ Çalışan (Altın madalya)

Asel Sadyrova (Kırgızistan) (Gümüş madalya)

Asemgul Galymzhanova (Kazakistan) (Bronz madalya)

Erkekler Puta Koşusu

Yntymak Muradil Uulu (Kırgızistan) (Altın madalya)

Abdikerimov Maksat (Kazakistan) (Gümüş madalya)

Ahmad Habibi (Endonezya) (Bronz madalya)

Makaralı Yay Kadınlar

Amanda Mlinaric (Hırvatistan) (Altın madalya)

Begüm Yuva (Gümüş madalya)

Öznur Cüre (Bronz madalya)

Makaralı Yay Erkekler

Mathias Fullerton (Danimarka) (Altın madalya)

Batuhan Akçaoğlu (Gümüş madalya)

Laszlo Szijarto (Macaristan) (Bronz madalyayı)

Klasik Yay Kadınlar

Reena Parnat (Estonya) (Altın madalya)

Nurinisso Makhmudova (Rusya) (Gümüş madalya)

Alexandra Mirca (Moldova) (Bronz madalya)

Klasik Yay Erkekler

Buianto Tsyrendorzhiev (Rusya) (Altın madalya)

Mete Gazoz (Gümüş madalya)

Nicholas D'Amour (ABD) (Bronz madalya)

Limitli Yay (50lb) Karma Hava Koşusu

Ivar Malde (Norveç) (Altın madalya)

Ole Hansen Naeset (Norveç) (Gümüş madalya)

Matthias Lehner (İsviçre) (Bronz madalya)

Limitsiz Yay Kadınlar Hava Koşusu

Şebnem Saliha Çakıroğlu (Altın madalya)

Rahime Kevser Kandemir (Gümüş madalya)

Miraysu Gülşen 405.05 (Bronz madalya)

Limitsiz Yay Erkekler Hava Koşusu

Jere Eemeli Nyström (Finlandiya) (Altın madalya)

Ivar Malde (Norveç) (Gümüş madalya)

Ole Hansen Naeset (Norveç) (Bronz madalya)

Organik Yay Hava Koşusu

Jere Eemeli Nyström (Finlandiya) (Altın madalya)

Ivar Malde ( Norveç) (Gümüş madalya)

İsmail Göllüoğlu (Bronz madalya)