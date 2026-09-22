13 puanla lider Amedspor'un başkanı farklı gündemlere izin vermeyeceklerini söyledi

AMED Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, "Hiç kimsenin Amed spor üzerinden farklı bir gündem yaratmasına müsaade etmeyiz. Toplumun, halkımızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyumuzun yarattığı bu güzel ortamı bozmaya meyil edecek her türlü kişi, kurum ve gruplara karşı da duruşumuzu koruyacağız" dedi.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçlık periyotta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir de yenilgiyle topladığı 13 puanla milli arayı lider tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler'de Kulüp Başkanı Av. Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Eren'e Yeni İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

'AMEDSPOR HER GÜN BİR ŞEKİLDE BİR KONU ÜZERİNDEN GÜNDEMLEŞTİRİLİYOR'

Kısıtlı bütçeyle büyük işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Eren, "Amedspor yoğun bir ilgiyle tertipleniyor. Bu bizi fazlasıyla memnun ediyor. Hem kamuoyu hem basının ilgisi hem de toplumun ilgisi sevindirici. Ancak Amedspor her gün bir şekilde bir konu üzerinden gündemleştiriliyor. Sırf gündem olmak için Amedspor üzerinden her gün bir konu başlığı yaratılmasından da duyduğumuz rahatsızlığı ifade etmek istiyoruz. Mütevazi bir bütçeyle bir kadro oluşturmaya çalıştık. Evet yorucuydu, Amedspor'a futbolcu transfer etmek gerçekten kolay değil. Çünkü artık Süper Lig standartlarında futbolcu transfer etmek istiyorsunuz. Futbolcuların kendi özel beklentileri, kentimizin Süper Lig'e hazır olması konusunda futbolcuların kendi aileleri, çocuklarının okul durumu ve birçok faktörle aslında karşı karşıya geldik. ve bir şekilde transfer sürecini, özellikle futbol şubemizin ve transfer komitesinin çabalarıyla bu noktaya getirdik. Çok da eleştirildik. Yerinde eleştiriler de vardı. Eksik kalmadık mı? Eksik de kaldık. Evet, hocamızın daha derin bir kadroyla Süper Lig'e başlamasını ve bizlere taleplerini ya da bizim bu anlamda bu taleplerin tamamını karşılamama gibi bir durumumuz oluştu. Ama hem bütçemiz hem aynı zamanda futbolcuların bu kente gelmesi, bu kulüpte futbol oynama isteğini aslında göz ardı etmemek lazım. Bu manada bu şekilde kulüp transfer sürecinde görüşmelerini yaptı. ve aşamaya geçildi" diye konuştu.

'MAALESEF HALA BAZI RESMİ KURUMLARIMIZLA SÜPER LİG'E HAZIR DEĞİLİZ'

Yönetim olarak kısa sürede büyük işler gerçekleştirdiklerini ancak bunun bazı kesimlerce görünmediğini ifade eden Başkan Eren, "Besnik Hasi hocamızın 'asla yetişemez' dediği inanılmaz bir antrenman sahası yaptık. ve bu maalesef görülmedi. Görüntüden kastımız şu; idari anlamda yapılan çalışmaların kıymetini görmek gerekiyor bazen. ya da stadın Süper Lig'e hazır hale getirilmesi. Hala eksikliklerimiz var. Bu maçta hepiniz tanık oldunuz. Kentin Süper Lig'e hazır olmadığını söylediğim zaman çok eleştirilmiştim. Evet, maalesef hala bazı resmi kurumlarımızla Süper Lig'e hazır değiliz. Son maçta özellikle taraftarların stat konusundaki sıkıntıları, stada girişlerle ilgili yaşanan sorunları detaylı konuşacağız. Ben buradan Türkiye kamuoyuna ve toplumumuza bir çağrıda bulunmak istiyorum. İlk gün şunu söyledik. Bugün lideriz. Geldiğimiz lige renk katacağız dedik, güzellik katacağız dedik. Ama rengi katınca sahadaki güzel futbolun yanı sıra aynı zamanda taraftarlarımızın da stat kültürüyle bu lige renk katacağını söyledik. Zaman zaman eleştirildik, zaman zaman taraftarlarımızla birlikte eleştirildik. Ama hep şunu söyledik. Amedspor önemli bir spor kulübü, Amedspor milyonların gönül verdiği, ümit bağladığı, mutlu olmak istediği, heyecanlanmak istediği bir kulüp. Bu anlamda bu kulübün, bu kenti, bu toplumu ve yaşadığı coğrafyayı en iyi şekilde temsil etme gibi bir yükümlülüğü var. ve biz bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getiriyoruz" dedi.

'AMEDSPOR BÜYÜK BİR KAMUSALLIK YARATTI'

Kulüp üzerinden farklı gündemlerin yaratılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Başkan Eren, şöyle dedi:

"Ama hiç kimsenin de Amedspor üzerinden farklı bir gündem yaratmasına da müsaade etmeyiz. Toplumun, halkımızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyumuzun yarattığı bu güzel ortamı bozmaya meyil edecek her türlü kişi, kurum ve gruplara karşı da duruşumuzu koruyacağız. Amedspor büyük bir kamusallık yarattı. Amedspor büyük bir destekle kendisini bu ülkede hissettirmeye başladı. Bu çok kıymetli. Bu çok pozitif bir durum. Bunun korunması adına da hem biz, hem kent hem sizlerin katkılarıyla da Amedspor'u ayakta tutacak ve bu güzelliği Süper Lig'de sürdürmeye de kararlıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı