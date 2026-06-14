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13.? ?Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağı yapıldı

13.? ?Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağı yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağında 3 binin üzerinde bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Tur, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 13.? ?Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak koşulan turun İstanbul ayağında 3 binin üzerinde bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

Sepetçiler Kasrı'ndan başlayıp Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergahından geçerek yine Sepetçiler Kasrı önünde sona eren tur öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı mücadeleyi katılımcılar dev ekranda izledi.

Organizasyonun ardından düzenlenen törende 15 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

Törende konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımsız bir yaşam kültürü oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Sosyalleşme, bağımlılık olmadan da olur. Bunu inşa etmeye çalışıyoruz ve sizler de bu inşanın bir parçasısınız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Diğer turlarımıza da sizleri bekliyoruz. Bugün maçta kaybettik, inşallah bir sonrakinde kazanacağız. Bağımlılıkla mücadelemizde ise hiç kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak da organizasyonun 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul'da halk bisiklet turu rekoru kırıldı. 3000'in üzerinde katılımcımız oldu. Öncesinde milli maçı izleme organizasyonumuz vardı. Bize bu ambiyansı yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Bu bisiklet turlarını her ay iki kez gerçekleştiriyoruz. Sizleri de bu turlarda aramızda görmek istiyoruz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Sedat Fırat ise turun kendileri için çok anlamlı olduğunu anlatarak, "Organizasyon, her yıl büyüyerek devam ediyor. Bunun gerçekleşmesinde büyük emeği olan Yeşilay Başkanımıza ve cemiyetimize teşekkür ediyorum. Bu tur, bisiklet sporunun yaygınlaşması ve bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir mesajı tüm Türkiye'ye verdi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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