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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları

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TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'nın ilk iki gününde J/70 sınıfı yarışları yapıldı. Tenzor Team birinci, Team Nautique Yachting ikinci, Cheese Sailing üçüncü oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nın ilk iki gününde, J/70 sınıfı yarışları yapıldı. Genel klasman sonuçlarına göre Andrey Pushkin'in dümenciliğindeki Tenzor Team takımı birinci, Onur Erardağ'ın dümenciliğindeki Team Nautique Yachting ikinci, Bora Olcav'ın dümenciliğindeki Cheese Sailing takımı ise üçüncü oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi, 9 Ağustos ve 10 Ağustos'ta düzenlenen yarışlarla tamamlandı. J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nın ikinci gününe katılan 13 tekne, Marmara Denizi'nde görsel bir şölen oluşturdu. Hafta sonunda keyifli vakit geçirmek isteyen İstanbullular, organizasyona ev sahipliği yapan Setur Marinas Kalamış'da bir araya gelerek yarış heyecanına ve eğlencelere ortak oldu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarını aynı çatı altında toplayarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yelken sporunu, daha fazla kişinin yer aldığı ve takip ettiği bir spor dalı haline getirmek amacıyla 12. yılında yenilenen organizasyonun programında; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar yer alıyor.

Son yıllarda hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında vazgeçilmez bir sınıf haline gelen J/70 yarışları ile 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'ya dinamik bir başlangıç yapıldı. Organizasyonun ilk günü olan 9 Ağustos'ta olduğu gibi 10 Ağustos'ta da toplam üç yarış düzenlendi. İstanbul'un muhteşem manzarasında, beyaz kuğu zarafetindeki yelkenlerin rüzgarla dansı nefes kesti.

Günün ilk yarışında Bogatyrs ekibi dominant bir galibiyet kazandı. Zorlu geçen üçüncülük mücadelesinde takımlar salise farkla finish çizgisini geçti. Takımların birbirini oldukça zorladığı ikinci yarışta Orient Jr, yüksek rekabet içinde geçen üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci oldu. Genel sıralamada ise ilk günün de birincisi olan dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı Tenzor Team lider oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta - J/70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarış sonuçları ve J/70 Genel Klasman sonuçları şöyle:

Tekne Adı - Kaptanı

1. Tenzor Team - Andrey Puskin

2. Team Nautique Yacting - Onur Erardağ

3. Cheese Sailing - Bora Olcav

4. Denizcik - Gülboy Güryel

5. Russian Bogatyrs - Igor Rytov

J/70 Corinthian Kategorisi Sonuçları:

Tekne Adı - Kaptanı

1. HSSK/Quick Sigorta - Saruhan Cinay

2. MAYK - Batu Özonur

3. GASWAR - Alexander Romanov

J70 ONE PRO Kategorisi Sonuçları:

Tekne Adı Kaptanı

1. Team Nautique Yachting - Onur Erardağ - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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