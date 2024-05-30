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Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kadrodaki yıldız isimleri satmayacaklarını belirterek çarpıcı bir transfer itirafında bulundu. Koç, "Jayden'a devre arası 12 milyon euro teklif geldi, vermedik" ifadelerini kullandı. Başkan Koç ayrıca, takımdaki eksiklerin belirlendiğini ve sportif direktör Mario Branco'nun bu konuda çalıştığını söyledi.

Seçim için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Kadro planlaması hakkında açıklamalarda bulunan Koç, yıldız isimleri satmayacaklarını belirterek "Jayden'a devre arası 12 milyon euro teklif geldi, vermedik" itirafında bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"AZİZ YILDIRIM'I KANIMIN SON DAMLASINA KADAR DESTEKLEYECEĞİM"

"Sizden bir isteğim var, kim seçilirse seçilsin tek vücut olmak zorundayız. Aziz bey seçilirse kanımın son damlasına kadar destek vereceğim. Söz veriyorum, tabii kendisi de kabul ederse. Önümüzdeki sezon şampiyon olma vaktimiz gelmiştir." Cam tavanı kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecektir. Böcekleri ezeceğiz! Seçim sonrası hepimiz yekvücut, bir ve bütün olarak çorbada tuzumuz olsun mantığıyla kenetlenerek camiamızın menfaatleri için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

"12 MİLYONU REDDETTİK, HİÇBİRİNİ SATMAYACAĞIZ"

Takımın eksiklerini belirledik. Mario Branco ve ekibi çalışıyor. Takımımızda Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular var. Olağanüstü teklif olmadığı takdirde; Ferdi, Szymanski, Osayi ve İrfan Can... hiçbirini vermeyeceğiz. İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile sözleşme görüşmelere başladık. Jayden'a devre arası 12 milyon euro teklif geldi, vermedik.

12 milyon euroluk teklif! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı

"42 TANE SPONSORUMUZ VAR"

Bankalar Birliği'nden çıkmak zorundayız. Bilet alsanız bile yarısı oraya gidiyor. 56 milyon euro satış yaptık, yarısı oraya gitti. Buradan çıkmak için yeni kaynaklar ve sponsorlar yarattık. Şimdiki dönemde de gayrimenkullerimizi en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. O dönem 7 adet sponsor vardı. Şu an 42 adet sponsorumuz var. O zaman 18.7 milyon euro gelirimiz vardı. Bugün formalarımızın geliri 41.7 milyon euro'dur.

"O KİŞİLERİN BAŞINDA AZİZ YILDIRIM VAR"

Aziz Bey programa çıkma teklifimi reddetti. Ben sormak istiyorum, 612 milyon euro borcu nasıl yaptınız? Sormak istiyorum, 10 yıllık stat isim parasını nasıl 1 yılda harcadınız? Sormak istiyorum, hangi teraziye göre en büyük Fenerbahçeli benim diyor? Bu kulüp benim de değil kimsenin değil. En büyük Fenerbahçeli ben değilim, ta kendisi de değilim. Tek büyük Fenerbahçe'dir. Gerektiği yerde çoluk çocuğunun rızkından kesenindir. 6 senedir çağırdım gelmediniz. Şimdi adaysınız, gelmek zorundasınız. Fenerbahçe demokrasisi kazansın ve bu bir alışkanlık olsun. Fenerbahçe'yi, Ankara'ya kafa kafaya getiren kişilerin başında da Sayın Aziz Yıldırım var!

12 milyon euroluk teklif! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı

"SAHADAKİ KOMUTANI GÖRECEKSİNİZ"

İsmail Hoca ve takıma tüm emekleri için teşekkür ediyorum. Canıgönülden kutluyorum. Hoca 3 kere de harika işler yaptı. Hocanın kim olacağını şimdi söylemem, 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin sahadaki komutanı kim öğreneceksiniz."

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Sezgin Sezgin:

Ya aziz kazanırsa, seçimden üç gün önce imza atan hocayı kovarak mı Mourinho yu getirecek

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Ahmet Taner:

yine mi sampiyon oluyoruz.. ali bey yillardir ayni sözler

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