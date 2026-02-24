Haberler

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

1. Lig'de Sakaryaspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ve bu sezon oynadığı 12 maçta 4. kez oyundan atılan Caner Erkin kadro dışı kalıyor. Yeşil-siyahlı yönetim, bu kararını oyuncuya bildirdi.

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta maçında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 4-1'lik skorla kaybederek kümede kalma yolunda ağır yara aldı.

CANER ERKİN 12. MAÇTA 4. KEZ OYUNDAN ATILDI

Mücadeleye Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Sakaryaspor'da forma giyen takım kaptanı Caner Erkin, 45+1'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sezon oynadığı 12. maçta 4. kez oyundan atılan Caner Erkin'e kendi taraftarları tarafından büyük tepki geldi.

HAVAALANINDA CANER'E TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sivas dönüşü takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, Caner Erkin'i gördüklerinde alkışlı ve sözlü protesto etti. Taraftarlar, ''Assolist'', ''Bravo Caner'' ve ''Rekora rekora Caner Erkin rekora'' sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

KADRO DIŞI KARARI

Yaşananlar üzerine harekete geçen Sakaryaspor yönetimi, 37 yaşındaki milli oyuncu hakkında çarpıcı bir karar aldı. Caner Erkin'i kadro dışı bırakma kararı alan yeşil-siyahlı yönetim, bu kararı deneyimli isme iletti.

