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12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi sonucunda, Türkiye A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki rakipleri belirlendi. Milli Takımımız A Grubunda, Sırbistan, Çekya, Letonya, Portekiz ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'da bugün gerçekleştirilen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi sonucu Türkiye A Erkek Milli Takımı A Grubu'nda yer aldı. A Milli Takım, turnuvada A Grubu'nda yer alacak.

İşte A Milli Takım'ın rakipleri;

  • Portekiz
  • Estonya
  • Letonya
  • Çekya
  • Sırbistan

Türkiye'nin Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4'üncü torbada yer aldığı ve Letonya'nın başkenti Riga'da görsel bir şölenle başlayan kura çekiminin açılış konuşması FIBA Avrupa Başkanı Jose Garbajosa tarafından yapıldı.

Yunistan'dan Nikos Zisis ve İspanya'dan Rudy Fernandez tarafından yapılan ve toplam 24 ülkenin katıldığı kura çekimi sonucu Türkiye; Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu

MAÇLAR NE ZAMAN?

42'inci Avrupa Şampiyonası'nın grup aşaması, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol, Polonya'nın Katowice ve Letonya'nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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