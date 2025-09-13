12 Dev Adam Finale Yükseldi: Bakan Bak ve Türkoğlu'ndan Kutlama

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Hayırlı olsun. 24 yıl önce final oynamıştık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bu takım da hak ediyor. Bu takımı yürekten alkışlıyoruz. Ruhlarıyla, savaşmalarıyla, heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır. Onları yürekten tebrik ediyorum" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu. 12 Dev Adam'ın pazar günü Almanya'yı da yenip şampiyon olacağına inandığını belirten Bakan Bak, "12 Dev Adam'ı tebrik ediyoruz. Ben daha önceki röportajlarda da söylemiştim. 12 Dev Adam uyanıyor diye. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Yunanistan'ı sahadan sildiler. Müthiş bir tempo, müthiş bir özveri. Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları, Ergin hocanın müthiş taktik ustalığı ve müthiş bir sonuç. Milletimizi ve milyonları sevindiren 12 Dev Adam'ı tebrik ediyoruz. Yürekten kutluyoruz. Ama daha işimiz bitmedi. Ben inanıyorum ki pazar günü şampiyon olacaklar. Tüm Türkiye'yi sevindirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk basketboluna verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nden tutun, milli takımın her türlü konusunda destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Seyircimiz geldi onları tebrik ediyoruz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ve ülkemizden gelen seyircilerimizi tebrik ediyoruz. Milletçe güzel bir akşam bize yaşattılar. Alperen'e, Cedi Osman'a, bugün müthiş oynayan Ercan'a ve diğer oyunculara tebriklerimi sunuyorum. Hayırlı olsun. Ama bu yetmez şampiyon olmak istiyoruz. 24 yıl önce final oynamıştık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bu takım da hak ediyor. Bu takımı yürekten alkışlıyoruz. Ruhlarıyla, savaşmalarıyla, heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır. Onları yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

HİDAYET TÜRKOĞLU: MİLYONLARI MUTLULUĞA BOĞDULAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın finale çıkmasıyla milyonları mutlu ettiğini belirten TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Sözler boğazda düğümleniyor. Ne söyleyeceğini inanın bazen insan bulamıyor. Önce sözlerime sağlık ekibimize, daha sonra özveriyle bu takımı yalnız bırakmak istemeyen takım kaptanımız Cedi'ye ve daha sonra da herkese milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim burada konuşmamız çok doğru olmaz. Biz sadece federasyon olarak buranın bir parçası olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler, milyonlar bu çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah Pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar" ifadelerinde bulundu.