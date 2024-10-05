11 Yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Dünya Muay Thai Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olmak için antrenman yapıyor.

İlçede ailesinin desteğiyle spora başlayan 6. sınıf öğrencisi Uyumaz, muay thai müsabakalarında iki kez Türkiye ikinciliği elde etti.

Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edece olan Uyumaz, spor salonunda antrenörü nezaretinde antrenman yapıyor.

Yüksek rakımda koşu yaparak da güç depolayan Uyumaz, gazetecilere, başarılarına yenisini katmak için sürekli çalıştığını söyledi.

Uyumaz, "Bitlis'teki Türkiye şampiyonasında ikinci oldum ve gümüş madalyayla döndüm. Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasında ülkemi en güzel şekilde temsil edip dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar ise "Haftanın 3 günü istikrarlı bir şekilde çalımalarımız devam ediyor. Onu dünya şampiyonu yapacağız. İstiklal Marşı'mızı Tayland'da okutacağına inancımız tam. İstikrarlı bir çocuk. Bu sporu yapan çocuklar her alanda başarılı oluyor." diye konuştu.