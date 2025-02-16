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11 maçlık hasret bitti: Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Hatayaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Bordo-beyazlılar teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk 3 puanını alırken, ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini de sona erdirdi. Hatay ekibi, bundan önceki son galibiyeti 9 Kasım 2024'te Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

HASRETİ BİTİREN GOL BAMGBOYE'DAN

Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti. Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

11 maçlık hasret bitti: Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

11 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Hatayspor, bu sonuçla birlikte ligdeki 11 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. Hatay ekibi, bundan önceki son galibiyeti Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım 2024'te oynanan maçta Gaziantep FK'yı Mersin'de 3-1 skorla yenerek almıştı. Öte yandan bordo-beyazlılar, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu. Puanını 13'e yükselten Hatay temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

11 maçlık hasret bitti: Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

ALANYASPOR DÜŞÜŞTE

Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan Alanyaspor, ligde son iki haftayı puansız geçti. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Alanyaspor, Hatayspor mağlubiyetiyle sürpriz bir kayıp yaşadı. 28 puanda kalan Antalya temsilcisi, ligin bir sonraki maç haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

11 maçlık hasret bitti: Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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