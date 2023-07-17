100. Yıl Haydar Aliyev Karabağ Cup Tenis Turnuvası Sona Erdi

Karabağ'ın işgalden kurtuluşu sebebiyle, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 100'üncü Yıl Haydar Aliyev Karabağ Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

Taçspor Tesisleri'nde düzenlenen tören A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIBV Milletler Ligi'nde elde ettiği şampiyonluk alkışlanarak başladı.

Taçspor Kulübü Başkanı Ali Polat Bengiserp ise organizasyonun bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini anımsatarak, "Karabağ Cup Turnuvası'nın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Turnuvanın gelecek sene sınır ötesine taşınma gibi bir düşüncesi varmış. İnşallah bu gerçekleşir. Biz Taçspor'u her ne kadar 6-7 branşta faal olarak yaşatıyorsak da tenis bizim en önde olmak istediğimiz sporlardan biriyiz. Bir ay içerisinde de Galatasaray Kulübü kurucularından, sporcularından Emin Bülent Serdaroğlu için bir turnuva düzenlenecek. Hedefimiz üç sene içinde uluslararası boyuta ulaşmak. Turnuvaya katılan sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.