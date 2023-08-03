100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 3. Gününde Havza-Samsun Etabı Tamamlandı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Havza-Samsun etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF tarafından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Havza- Samsun etabı geçildi. Sporcular, Havza'dan çıkış alarak Kavak, Asarcık, Canik ve İlkadım ilçelerinden geçip, bitiş noktası olan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nun önüne geldi. 135 kilometrelik etabı tamamlayan sporcular burada Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, TBF Asbaşkanı Bahattin Akyön, il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 4. gününde ise sporcular Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünden başlayacak ve 176 kilometrelik Samsun-Çorum etabı geçilecek.