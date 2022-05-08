10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı - Haberler

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10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

Haberler.com - Spor
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Atalanta forması giyen Merih Demiral, Anneler Günü için duygusal bir paylaşım yaptı. 2012'de trafik kazasında annesini kaybeden milli futbolcumuz, çocukken annesiyle çektirdiği fotoğrafları kalp emojisiyle paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen kulüpleri ve futbolcuları, Anneler Günü için birbirinden özel paylaşımlara imza attı. Bunların arasında en dikkat çekici paylaşım ise milli futbolcu Merih Demiral'dan geldi.

MERİH DEMİRAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Merih Demiral, annesi Fatma Demiral'ı 2012 yılında trafik kazasında kaybetmişti. Milli futbolcu, vefat eden annesiyle çektirdiği çocukluk fotoğraflarını Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Başarılı futbolcunun bir çok hayranı kısa süre içerisinde kendi hesaplarında da paylaştı.

10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

Haberler.com - Spor

merih demiral, Anneler Günü, Spor, Haberler

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