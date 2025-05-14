10 Yaşındaki Cihangir Pehlivan'dan Altın Madalya

Samsunlu 10 yaşındaki eskrim sporcusu Cihangir Pehlivan, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İlk uluslararası müsabakasında zirveye çıkan minik sporcu, hedefini şimdiden 2032 Avustralya Yaz Olimpiyatları olarak belirledi.

Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Kupası Eskrim Müsabakalarında U10 Erkek Kılıç Kategorisi'nde birinci olan Cihangir Pehlivan, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Abdurrahman Karataş'ın elinden altın madalyasını aldı. Atakum Hüseyin Avni Asal İlköğretim Okulu 4/F sınıfı öğrencisi olan Cihangir, ailesi ve Samsun spor camiasının gururu oldu.

"Hayallerimi olimpiyatlar süslüyor"

Cihangir Pehlivan, "Bana güvenen hocalarımı, en çok da anne ve babamı mahcup etmediğim için çok mutluyum. İlk büyük başarım böyle geldi. Eskrimi çok seviyorum ve bu sporda milli forma ile ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum. Hayalim olimpiyatlarda yarışmak" dedi.

Cihangir, antrenörü Engin Kılıç eşliğinde 24 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Ailesinden tam destek

Oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten baba Tanju Pehlivan ise "Cihangir bu sporu büyük bir azimle yapıyor. Hedefi büyük. Milli takıma seçilme yaşına kadar sabırla bekleyeceğiz. Gözünü 2032 Brisbane Olimpiyatları'na dikti. Bu özgüven hepimizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Vali ve yöneticilerden tebrik

Altın madalyasıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret eden Cihangir Pehlivan, başarı dilekleri ve destek sözü aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından da minik sporcuya tebrik mesajları yayınlandı. SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan da vatman olan babası aracılığıyla Cihangir'i kutladı. - SAMSUN