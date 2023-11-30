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Kulüp düşme hattında! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor

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Premier Lig'de finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan ve düşme hattına gerileyen Everton, aynı cezayı yeniden alabilir.

Geçtiğimiz günlerde kar ve finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Everton'ın yeniden puan silme cezası alabileceği kaydedildi.

BİR CEZA DAHA ALACAKLAR

The Times'ta yer alan habere göre, Everton'ın 2022-2023 sezonuna ait mali kayıtları Premier Lig yönetimine sunmaya hazırlandığı ve son tarihin 31 Aralık olarak belirlendiği aktarıldı. Everton'ın puan silme cezası almasına neden olan hesaplama sisteminin yeni değerlendirmede de kullanılabileceği bu nedenle Merseyside ekibinin yeniden puan cezası alabileceği öne sürüldü.

10 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ

Everton, Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla ilgili bağımsız komisyon duruşmasının ardından 10 puanlık ceza aldı.

NE OLMUŞTU?

Puan silme cezası öncesi Premier Lig'de 14 puan toplayan Everton, 10 puanın silinmesinin ardından 4 puana düşmüştü. İngiliz ekibi, şu anda 13 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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