Haftanın Spor Programı
Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)FENERBAHÇE- Deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.
Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)
FENERBAHÇE
- Deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
1. LİG
- Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi verecek ve ligden düşecek son takım belirlenecek.
16.00 Adanaspor - Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Bandırmaspor - Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor (11 Nisan)
16.00 Ümraniyespor - Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 İstanbulspor - Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 ONVO Büyükçekmece - Manisa Basket Divissa
18.00 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko
20.30 Bursaspor Yörsan - Darüşşafaka Lassa
GOLF
- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası devam edecek.
SPOR BAKANLIĞI
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışına katılacak.