Haftanın Spor Programı

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Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)FENERBAHÇE- Deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Eyüpspor - Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor - Galatasaray (Papara Park)

FENERBAHÇE

- Deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

1. LİG

- Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi verecek ve ligden düşecek son takım belirlenecek.

16.00 Adanaspor - Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Bandırmaspor - Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor (11 Nisan)

16.00 Ümraniyespor - Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 İstanbulspor - Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 ONVO Büyükçekmece - Manisa Basket Divissa

18.00 Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko

20.30 Bursaspor Yörsan - Darüşşafaka Lassa

GOLF

- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open Golf Turnuvası devam edecek.

SPOR BAKANLIĞI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatacak Ahmet Minguzzi Spor Tesisi'nin açılışına katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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