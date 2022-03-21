1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı - Haberler

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1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Haberler.com - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye hakem Onur Coşkunses'in yanlış gösterdiği kırmızı kart damga vurdu. Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış gösterdiği kırmızı kart ile gündem oldu.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

Mücadelenin 87. dakikasında Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktıGörüntü: Beinsports

1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktıGörüntü: Beinsports

1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktıGörüntü: Beinsports

1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktıGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

TFF 1. Lig, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Haberler

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