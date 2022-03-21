1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış gösterdiği kırmızı kart ile gündem oldu.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

Mücadelenin 87. dakikasında Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

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