1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent'i kadrosuna katmak için harekete geçti. 26 yaşındaki İngiliz sol kanat, takım arkadaşı eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye hakkında olumlu referans aldı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin hedefinde sürpriz bir isim var. Sarı-lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sona erecek Kent'i radarına aldı.

RIDVAN YILMAZ'A TÜRKİYE'Yİ SORDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki İngiliz sol kanat, takım arkadaşı eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'dan Türkiye hakkında olumlu referans aldı.

KENT'İN KARNESİ

Liverpool altyapısında yetişen Kent, 2019 yılında 7.2 milyon euro bedelle Rangers'a transfer oldu. İngiliz futbolcu, Rangers'ta forma giydiği 43 maçta 3 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.