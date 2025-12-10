Haberler

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te devam ediyor

Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te 6 Aralık'ta başladı. Toplam 8 takımın katıldığı şampiyonada, TSF Başkanı Fethi Apaydın, etkinliğin kültürel bağları güçlendirmek için önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Satranç Federasyonu'nun (TSF) kurucu başkanlığını yürüttüğü '1'inci Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası', Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde devam ediyor. 6 Aralık'ta başlayan 1'inci Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası'nda; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan takımlarının yanı sıra ev sahibi Türkiye'den 3 takım olmak üzere toplam 8 takım mücadele ediyor.

TSF Başkanı Fethi Apaydın, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Şampiyonası'nın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda ülkeler arası kültürel bağları güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu dile getirdi. Apaydın, "Bir yandan tatlı bir rekabet var, bir yandan da çok büyük bir dostluk var. Buraya gelen herkes bizim çok önemli misafirimiz. Biz toplantıda kendilerine de söyledik. Havaalanında indikleri andan, evlerine ulaşana kadar hepsi bizim misafirimiz ve ciddi bir ilgi ile karşılandılar burada. Tabi bu turnuvanın amacı bir şampiyonun belirlenmesi değil aslında. Bu turnuvadaki asıl amaç bir araya gelip ilk toplantımıza ev sahipliği yapmak, ilk organizasyona ev sahipliği yapmak. İnşallah daha büyük organizasyonlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİR İLKE İMZA ATTIK'

Türkçe konuşan ülkeleri şampiyonada bir araya getirerek bir ilke imza attıklarını kaydeden Apaydın, "Bizim örnek olduğumuz söyleniyor. Teşekkürler ve tebrikler geliyor. Fakat biz konu ülkemiz olduğu zaman örnek olma konusunda haddimizi aşmak istemiyoruz. Bütün tebrikler ve teşekkürler de bizim büyüklerimizindir. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Tabi tebrik alıyor olmak, teşekkür alıyor olmak gurur verici. Bizim için hiçbir zaman 'yaptık, oldu, bitti, çok güzel oldu' denmez. Sorumluluk gereği her zaman eksiğimizi görme taraftarı oluruz. Artık 'neyi daha güzel yapabilirdik' olur. Turnuvamız, genel olarak 'dünya satrancında ses getirdi' diyebiliriz. Onun dışında sahadayız, çalışmaya ve daha iyisini yapmaya için odaklanmış durumdayız. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bu turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
