Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Artvin Hopaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda 3-0 mağlup ederek, 4. tura çıkmaya hak kazandı.
ARTVİN (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda 3-0 mağlup ederek, 4. tura çıkmaya hak kazandı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada orta sahadan atağa geçen Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun vurduğu top auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu dışarı gitti.
56. dakikada ceza sahası içinde ara pas ile buluşan Hopasporlu Ufuk Ayaydın'ın vuruşu ile top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.
96. dakikada rakibine doğru orta sahadan hareketlenen Attamah'ın şutunu kaleci Murat kurtardı.
106. dakikada Kayserispor'un atağını uzaklaştırmak isteyen Yakup Kayış, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0
108. dakikada ceza sahası içinden gelen ara pasla buluşan Miguel Carlos, topu ağlara gönderdi. 2-0
116. dakikada rakiplerinden sıyrılan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Özcan Sultanoğlu xx, Mehmet Akıncık xx
Kayserispor: Cenk xx, Hosseini xx (Kolovetsios dk. 73 xx), Miguel Cardoso xxx, Mustafa Pektemek xx, Kemen x, Gökhan x (İlhan parlak dk. 64 xx), Emre Demir xx (İbrahim Akdağ dk. 73 xx), Carlos Mane xxx, Ramazan Civelek xx, Yasir xx (Nurettin Korkmaz dk. 83 xx), Gustavo xx (Attamah dk. 91 xx)
Yedekler: Attamah, Kolovetsios, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Beyazit, Eray, Talha Sarıaslan, Eren, Nurettin, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Artvin Hopaspor: Murat xxx, Osman xx, Saffet xx, Ömer x, Yakup xx, Furkan Tuşik xx (Fatih Dalgıç dk. 73 xx), Hüseyin Can xx (Selim Dilli dk. 46 x), Dursun Türk x (Mertcan Arslan dk. 20 xx), Murat Batuhan x (Ufuk Ayaydın dk. 46 xx), Furkan Cinkaya x (Ali Say dk. 59 xx), Bilal xx (Melih dk. 92 xx)
Yedekler: Ufuk, Ali Say, Yusuf, Fatih, Mertcan, Melih, Selim
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Goller: Yakup Kayış (dk. 106 k.k.), Miguel Cardoso (dk. 108) (Kayserispor), Mustafa Pektemek (dk. 116) (Kayserispor) - KAYSERİ