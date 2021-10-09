Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Bu yıl 20.si düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 20.si düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. dereceye girenler gençler ödüllerini il protokolünden aldı.

Bisiklet sporuna gönül veren çok sayıda bisikletçi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışlara büyük ilgi gösterdi. Yarışlar 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu önünde start aldı. Adnan Menderes Mahallesi'nin sokaklarında yarışan sporcular birbirlerini geçmek için zorlu hava koşullarına rağmen kıyasıya yarıştı. Amatör Spor Haftası kapsamında Geleneksel Bisiklet Yarışları amatör bisikletçilerin zorlu mücadelesi ile sona erdi. Çeşitli kategorilerde yaş gruplarına göre yarışı tamamlayan ve derece alan sporculara madalya, top ve bisiklet hediye edildi. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmada dereceye girenler ödüllerini il protokolünden aldı. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yarışmacıları yalnız bırakmadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, amaçlarının gençleri ve çocukları çeşitli spor etkinlikleriyle buluşturarak amatörlükten profesyonelliğe yönlendirmek olduğunu belirterek, amatör spor haftasıyla da çocuklarımıza farkındalık kazandırarak onları sürekli spor içinde tutmak olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Ozan Tufan Kim Min-jae Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:36:23. #1.12#