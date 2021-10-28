Yunusemre Belediyespor okullarda yıldız futbolcu avında

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye spor, okullarda gerçekleştirdiği seçmelerde altyapıya yeni yetenekler kazandırmaya çalışıyor.

Manisa'da futbol altyapısına önem veren kulüplerden Yunusemre Belediyespor, yeni yetenekleri keşfetmek için kolları sıvadı. Mavi Beyazlılar, altyapıya oyuncu kazandırmak amacıyla harekete geçerek okullarda tarama yapıyor. Yunusemre Belediyespor altyapısında görev alan uzman antrenör ekibi, ilkokul öğrencilerine yönelik yaptığı taramalar kapsamında çok sayıda yetenekli öğrenciyi keşfetti. Şu ana kadar ilçede Muradiye Cumhuriyet İlkokulu ile Kemal Pınar İlkokulu'nda tarama amaçlı sınıflar arası mini turnuvalar düzenlendi. Öğrenciler seçmelerde hem yeteneklerini sergiledi hem de futbol oynamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, futbol oynamak isteyen her çocuğa ulaşmak istediklerini belirterek seçmeler hakkında bilgi verdi. Alkan açıklamasında, "Bu projeyle çocuklarımıza değer verip fırsat tanıyoruz. Aynı zamanda da onlara doğru eğitim imkanları vermeye çalışıyoruz. Şehrimizdeki potansiyelin farkındayız. Amacımız çocuklarımıza futbolu sevdirerek, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak, Türk futboluna zeki, ahlaklı, yetenekli sporcular kazandırmaktır. Bu hedef doğrultusunda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz. Donanımlı tesislere sahip Yunusemre Belediyespor'umuzun altyapısı, spor okulu, seçme ve taramalarımız dışında da yeteneklerine güvenen tüm gençlerimize açık. Proje kapsamında okullarımıza ziyaretlerimiz devam edecek." dedi. - MANİSA