Vitor Pereira: Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz

"Bu maçta 3 puan almanın önemini biliyoruz"

" Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim"

Ferdi Kadıoğlu : Umarım güzel bir sonuç alırız

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ - UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika temsilcisi Antwerp'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ferdi Kadıoğlu son olarak yarınki maçta her şeylerini vermeleri gerektiğini kaydederek, "Son maçta hayal kırıklığına uğradık ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Yarınki maçta her şeyimizi vermeliyiz ve bir önceki maçı telafi etmeliyiz. Gerçekten önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.