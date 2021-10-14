Trabzonsporlu Bakasetas: Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezonun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Sezon sonunda hep beraber mutlu olmak istiyoruz. Eğer bu hedefler gerçekleşirse ve işler istediğimiz gibi giderse, eğer Trabzonspor da benden önemli bir kazanım sağlayacak olursa tabii ki Avrupa'nın önemli takımlarından birinde oynamayı hedefleyebilirim" dedi.

Trabzonspor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'a geldiği andan itibaren yabancılık çekmediğini kaydeden Bakasetas, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren ortak kültürün ve ortak detayların aslında çok önemli olduğunu fark ettim. Adaptasyonum konusunda bu ortaklıkların da çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geldiğiniz ilk andan itibaren buradaki futbola olan tutkuyu görebiliyorsunuz ve Yunanistan'da da insanlar futbola tam anlamıyla tutkuyla bağlı. O yüzden Trabzon'a geldiğim ilk andan itibaren hiç şaşkınlık yaşamadım. Hatta buraya geldiğimde neredeyse Trabzon'a alışmış durumdaydım" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor formasıyla Trabzonspor'a karşı 61'inci dakikada attığı golün bordo-mavili takıma transferine bir vesile olduğunu düşündüğünü söyleyen Bakasetas, "Bu sene kaçırdığım penaltı sonrasında veya kötü oynadığım maçlardan sonra taraftarlarımızın ve etraftaki herkesin o desteğini hissettim. Kötü anlarda ve zor durumlarda insanların yanımda olduğunu gördüm ve gerçekten onlara teşekkür etmek istiyorum. Aslında Trabzonspor ile olan ilişkimizi ben bir kelime ile çok iyi tarif edebileceğimi düşünüyorum: 'Karma.' Çünkü her şey belli bir sebepten ötürü olur, ben buna inan biriyim. O golü attıktan sonra Trabzonspor'a dahil olmam, hatta oynadığım ve attığım ilk golün 61'inci dakikada gelmesi, 61'inci dakikanın Trabzonspor taraftarları için önemi ve ilk golü burada 61'inci dakikada atmam, sonrasında böyle sıcak bir ilişki kurabilmemizin karmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Her şey bir sebepten ötürü olur. O golün Trabzonspor'a gelmemde ve böyle bir sıcak ilişki kurmamızda bir vesile olduğunu düşünüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.