Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Göztepe, Konyaspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Göztepe, Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Yalçın Kayan'ın çizgi üzerinden kale önüne çevirdiği topa vuran Soner Aydoğdu'nun şutundan meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.
11. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de Adis Jahovic'in çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına çevirdiği topta, Konyaspor defansından dönen topa dokunan Lourency'nin şutu sol direk dibinden auta çıktı.
18. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında, Konyaspor defansından seken topa gelişine vuran Yalçın Kayan'ın şutunda kaleci Sehic, topu kurtardı.
23. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Endri'nin kafayla indirdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Skubic'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
25. dakikada orta alandan yüklenen Konyaspor'da Serdar Gürler çalımlarla girdiği ceza sahasına çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, arka direkte bulunan Cikalleshi meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda Yalçın Kayan, Endri'ye yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
45+6. dakikada üst üste 3. kornerini kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ortasına kale önünde yükselen Kahraman Demirtaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında elle temas tespit edilerek gol iptal edildi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Kahraman Demirtaş xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Murat Paluli xx, Berkan Emir xx, Adis Jahovic x(Tijanic dk. 16 x), Lourency xx, Ndiaye xx
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Halil Akbunar, Baku, Ege Özkayımoğlu, Ideye, Atakan Çankaya, Angel, Burekovic
Teknik Direktör: Nestor El Maestro
İttifak Holding Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil Demirbağ xx, Ahmet Çalık xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Amir xx, Serdar Gürler xx, Bytyqi x(Michalak dk. 38 x), Cikalleshi xx, Endri xx
Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, Rahmanovic, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Oğulcan Ülgün, M'Poku, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Cikalleshi (dk. 25)(Konyaspor)
Kırmızı Kart: Yalçın Kayan (dk. 45) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Arslanagic (Göztepe), Bytyqi, Guilherme (Konyaspor) - İZMİR