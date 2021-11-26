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Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın 17. kez karşılaşacak.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın 17. kez karşılaşacak.

Ligde 4. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 13. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında Antalya Stadı'nda oynanacak 14. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Derbide 17. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 4'ü deplasmanda 8 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 6 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Antalyaspor, 16 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 17 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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