Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı - Haberler
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Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

(İHA)

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