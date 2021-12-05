Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor, Boluspor'u konuk etti. Boluspor, karşılaşmanın 90+1. dakikasında bulduğu golle deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Berk'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdurrahman uzaktan çok sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

14. dakikada Emre'nin soldan kullandığı ortada Camara ön direkte kafayı vurdu. Savunmada Mehmet'e çarpan top bir anda kaleye yönelirken, kaleci Selmani son anda gole engel oldu.

18. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Bregu rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne çıkardı. Berk'in gelişine sert şutunda kaleci Burak son anda topu kornere çeldi.

22. dakikada Emre'nin sağdan ortasında Yusuf ceza sahası içinde kafayla indirdi. Onur'un şutunda kaleci Selmani'den dönen topu Camara yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

26. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topu Yusuf kafayla tamamladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Selmani gole izin vermedi.

65. dakikada Serkan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bammou'nun vuruşunda Selmani'den dönen topu defans uzaklaştırdı.

70. dakikada Yusuf'un soldan ortasında savunmadan Abdurrahim'in kontrol edemediği top Onur Ayık'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında kale sahası önünde topla buluşan Bammou düzeltip vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

87. dakikada orta sahada topla buluşan Kassongo, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Roshi ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak'tan seken top Novak'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında müsait pozisyondaki Brego yakın mesafeden vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Şeker xx, Kemal Elmas xx, Anıl Usta xx

Ümraniyespor: Burak xx, Emre xx (Serkan dk. 46 xx), Alim x, Glumac xx, Ercan x (Faruk Can dk. 84 ?), Kartal Kayra xx, Onur xx (Mrsic dk. 84 ?), Oğuz x, Yusuf Emre xx, del Valle x (Bammou dk. 60 xx), Camara x

Yedekler: Anıl, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus Emre, Muammer, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Boluspor: Selmani xxx, Mehmet xx, Fethi xx (Emin dk. 53 xx), Ali xxx, Abdurrahim xx, Abdurrahman xxx, Roshi xxx, Berk xxx (Atamer dk. 68 xx), Bertu xx (Novak dk. 85 ?), Bregu xxx, Kassongo xxx

Yedekler: Ömer, Hakan Bilgiç, Erkam, Diarrassouba, Talha, Arda, Diyar

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Abdurrahman (dk. 11), Brego (dk. 90+1) (Boluspor), Bammou (dk. 70) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ali Keten, Abdurrahman, Selmani, Atamer (Boluspor), Yusuf Emre, Alim, Camara, Mrsic (Ümraniyespor) - İSTANBUL