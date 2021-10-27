Fenerbahçe'de hoca değişimi mi yaşanacak? İşte Vitor Pereira'nın yerine konuşulan isim - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de hoca değişimi mi yaşanacak? İşte Vitor Pereira'nın yerine konuşulan isim

Haberler.com - Haberler | Spor

Bu sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de zaman kaybına tahammül yok. Vitor Pereira, son haftalarda verdiği demeçlerle yönetimin de tepkisini üzerine çekti. Kulislerde olası bir ayrılığın yaşanması halinde Andriy Shevchenko'nun göreve getirileceği konuşuluyor.

Sezon başı göreve getirilen Vitor Pereira için işler iyi gitmiyor. Peş peşe alınan mağlubiyetler, sistemin hiç değişmemesi ve taraftarı rahatsız edecek açıklamalar, yönetimin de bakış açısını değiştirmesine neden oldu. Daha önce Cocu ve Erol Bulut'ta ısrar eden Ali Koç, bu kez zaman kaybına tahammül etmeyecek.

Suyu ısınıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerini Andriy Shevchenko alacak iddiası

Pereira son olarak, "Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünen biri var mı kulüpte?" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç, Alanyaspor maçından sonra, "Hiçbir şey bahane olamaz. Fenerbahçe'nin her kulvarda mücadele edecek bir kadrosu var" sözleriyle mesajını vermişti.

Suyu ısınıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerini Andriy Shevchenko alacak iddiası

Fenerbahçe sırasıyla Konya, Kayseri ve Antwerp maçlarına çıkacak. Ardından Galatasaray derbisi var. Bu 3 maçtaki sonuçlar, Galatasaray maçına başka bir hocayla çıkıp çıkmama ihtimalini belirleyebilir. Olası bir ayrılıkta düşünülen isim Andriy Shevchenko.

Suyu ısınıyor! Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerini Andriy Shevchenko alacak iddiası

Shevchenko, 5 yıl Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştırdı. EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi, İngiltere'ye 4-0 kaybetti. 45 yaşındaki hoca şu anda boşta. Shevchenko'nun sahaya yerleşim tarzı 4-3-3 ve 4-1-4-1 dizilişi.

Fenerbahçe'de hoca değişimi mi yaşanacak? İşte Vitor Pereira'nın yerine konuşulan isim
Haberler.com - Spor Haberleri
Zeynep Demirel'in duygusal mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı

Zeynep Demirel'in duygusal mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı

 Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı

Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title