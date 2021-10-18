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Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 3-2 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Umut'tan seken top kaleci Serkan'da kaldı.

8. dakikada Kayserispor, Onur Bulut'un golü ile öne geçti. 0-1

13. dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golü ile beraberliği yakaladı. 1-1

14. dakikada, Kayserispor Gavranovic'in golüyle öne geçti. 1-2

21. dakikada Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Hosseini topu ters kafa vuruşu ile kendi ağlarına gönderdi. 2-2

22. dakikada Diedhiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.

30. dakikada Diedhiou, çalımla topu önüne aldığı pası ceza sahası içinden vuruşunu yaptı kaleci Lung gole izin vermedi.

44. dakikada Alanyaspor Davidson'un golüyle öne geçti. 3-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk x, Osman Gökhan Bilir x, Kamil Çetin x

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Juanfran x, Awazıem x, Milinovic x, Borja x, Fatih Aksoy x, Umut Güneş x, Efecan Karaca xx, Davidson xx, Emre Akbaba x, Diedheou x

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Leroy, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, Novais, Candeias, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kayserispor: Lung x, Onur Bulut xx, Kolovetsıos x, Hosseini x, Carole x, Yasir Subaşı x, Attamah x, Emrah Başsan x, İbrahim Akdağ x, Thiam x, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal Bayazıt, Cardoso, Mustafa Pektemek, Mıchel Kemen, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Onur Bulut (dk. 8), Gavranovıc (dk. 14) (Kayserispor), Efecan Karaca (dk. 13), Hosseini (dk. 21 kk), Davidson (dk. 44) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem, Umut Güneş (Alanyaspor) - ANTALYA

Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 3 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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