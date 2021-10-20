Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske: 3 puan için buradayız

"Samatta ve Frey kendilerini Antwerp için kanıtlamayı düşünüyor"

" Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz"

Son maçlarda alınan kötü sonuçlardan dolayı hiç memnun olmadıklarını dile getiren Viktor Fischer, futbolda neyin nasıl gelişeceğini kendilerinin belirlemediğini söyleyerek sözlerini noktaladı.