Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi
Manchester United'da Cristiano Ronaldo, Liverpool'a kaybedilen 5-0'lık maçta çok tartışılan bir harekete imza attı. Portekizli yıldız, 45+1. dakikada skor 3-0'ken yerde yatan Liverpool'un futbolcusu Curtis Jones'tan topu almak için genç futbolcuya tekmeler savurdu. Oldukça agresif olduğu gözlenen Ronaldo'nun pozisyonda sadece sarı kart alması futbolseverlerin tepkisini çekti.
Premier Lig uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Manchester United, sahasında Liverpool'a 5-0 yenilirken Kırmızılar'da Mohamed Salah attığı 3 golle yıldızlaştı. Karşılaşmaya 45+1. dakikada Cristiano Ronaldo'nun Curtis Jones'a savurduğu tekmeler damga vurdu.
RONALDO'YA KIRMIZI KART GÖSTERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ
Henüz ilk yarıda 3-0 geriye düşen Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun saha içindeki agresif tavırları dikkat çekti. Portekizli yıldız, 45+1. dakikada Liverpool'un genç yıldızı Curtis Jones'tan topu almak için genç futbolcuyu yerde yatarken tekmeledi. Takım arkadaşları, Jones'u korumak için Ronaldo'yu o bölgeden iterek uzaklaştırdı ve Portekizli yıldızla şiddetli tartışmalar yaşadı. Bu hareketin ardından Ronaldo sarı kartla cezalandırılırken, karşılaşmanın hakemine kırmızı kart göstermediği için tepki yağdı.