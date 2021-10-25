Ronaldo'dan skandal hareket! Tarihi Liverpool maçında yere düşen genç futbolcuyu acımasızca tekmeledi

Premier Lig uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Manchester United, sahasında Liverpool'a 5-0 yenilirken Kırmızılar'da Mohamed Salah attığı 3 golle yıldızlaştı. Karşılaşmaya 45+1. dakikada Cristiano Ronaldo'nun Curtis Jones'a savurduğu tekmeler damga vurdu.

RONALDO'YA KIRMIZI KART GÖSTERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Henüz ilk yarıda 3-0 geriye düşen Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun saha içindeki agresif tavırları dikkat çekti. Portekizli yıldız, 45+1. dakikada Liverpool'un genç yıldızı Curtis Jones'tan topu almak için genç futbolcuyu yerde yatarken tekmeledi. Takım arkadaşları, Jones'u korumak için Ronaldo'yu o bölgeden iterek uzaklaştırdı ve Portekizli yıldızla şiddetli tartışmalar yaşadı. Bu hareketin ardından Ronaldo sarı kartla cezalandırılırken, karşılaşmanın hakemine kırmızı kart göstermediği için tepki yağdı.

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