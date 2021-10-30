Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Hakan Kutlu : Bir an önce kendimizi yukarılara atmamız gerekiyor

"Dokunuş değil, özgüven gerekiyordu"

Marius Sumudica: Golden sonra gardımız düştü

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ve Öznur Kablo'nun teknik direktörü Marius Sumudica basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda oyunsal anlamda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sumudica, "İlk yarı içeri girdiğimizde takım iyiydi. Kornerden yediğimiz golden sonra demorelize olduk. Oyuncu değişikliklerinde sistemsel olarak değişiklik yapmam lazımdı. Daha önce dörtlü savunma çalışmadık. Taktiğimizle devam etmek istedik. Benim için de bazı şeyleri değiştirmek basit değil" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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