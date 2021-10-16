Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi - Haberler Spor
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Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Mohamed Salah, bu sezona fırtına gibi girdi. Mısırlı yıldız kimseyi boş geçmiyor. Salah, 9. dakikada Mane'nin golünde ayağının dışıyla nefis bir asist yaptı. Mısırlı yıldız, 54'te bir imza bırakmak istedi. Salah, ceza sahasında karşısına aldığı Watfordlu oyuncuları tek tek çalımladı. Sonuncusunu yere yatırdı ve uzak köşeye topu bıraktı. Salah'ın bu golü takım arkadaşlarının da ağzını açık bıraktı. Watford, kendi evinde 5-0 kaybetti, Ozan maçta süre almadı.

Mohamed Salah, fırtınasını durdurmak çok zor. Manchester City'ye attığı golün bir benzerini Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın takımı Watford'a attı. 9. dakikada orta saha kenarından ayağının dışıyla Mane'ye nefis bir asist yapan Salah, 54'te rüya gibi bir gol izletti.

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

TEK TEK ÇALIMLADI

Salah, ceza sahasına girerken karşısına kalabalık halde gelen Watfordlu oyuncuları tek tek çalımladı. Sonuncusunu da yere yatıran Mısırlı yıldız, uzak köşeyep plasesini bıraktı. Salah'ın fantastik golünden sonra takım arkadaşı Firmino havalara uçtu.

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi
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Yorumlar (1)
Onder Yildiz:gol nerede?
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Haber: Ozan Tufan'ın takımını perişan etti! Salah öyle bir gol attı ki, takım arkadaşları bile hayranlıkla izledi - Haberler Spor
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