Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor
Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Trabzonsponr maçının zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak.

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, "Trabzonsponr maçının zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak. Bu maçta 3 puan almayı çok istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini sahaya yansıttıklarını ifade ederek, "Her gün daha takım ve birlik olmaya çalışıyoruz. Uzun bir yolumuz var. Zor bir lig ve iyi bir sonuçlar almak istiyoruz. Ben aslında tipik bir 8 numarayım. Takımıma hem ofans hem defansta yardım etmek istiyorum. Oyunun hem ofans hem defans ortamında iki yönlü şekilde yardımcı olmak istiyorum. Kendimi rahat hissettiğim pozisyon 8 numara. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir taraftar kitlesi var ve bizde onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynacayakcaları maç ile ilgili konuşan Crespo, "Çok önemli bir maç. 3 puan almak istediğimiz bir maç. Maçın zor olacağını biliyoruz, onlar içinde kolay bir maç olmayacak. Bu maçta 3 puan almayı çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER SÜRECİM ÇOK ÇABUK GERÇEKLEŞTİ"

Sarı-lacivertli ekibe dahil olması ile ilgili yöneltilen soruya ise Crespo, "Henüz yeni geldim ve dolayısıyla hocamızın benden neler istediğini anlaya çalışıyorum. Muhakkak performansım maç maç artacaktır. Bende kendimi oynadıkça bulacağım. Şimdiye kadar elimden geleni yaptım ama daha iyisini yapabilirim. Transfer sürecim çok çabuk gerçekleşti. Hocanın ilgisi duyunca gurur duydum ve kendisi büyük bir hoca. Gelişimime yardımcı oluyor. Bu kulüpte ve hocamızla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce burada oynamış Portekizli oyuncularla konuşma fırsatı bulamadım. Transfer sürecim hızlıydı. Herhangi bir oyuncuyla konuşma fırsatım olmadı. Hiç şüphe yok ki kariyerimi geliştirmek için buraya geldim. Milli takım hedeflerimden bir tanesi. Burada çok çalışıp milli takımda yer alıp hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben asında kazanma baskısının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu baskı bizi daha fazla çalışmaya itiyor. Biz de her gün gün daha fazla çalışıp kulübün hak ettiği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" diye cevap verdi.

Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

 Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı

 7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde

7 hakeme düdük astırılacak! İşte Kulüpler Birliği toplantısından çıkan 3 kritik madde
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kubilay Aka Gökhan Çıra İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fatma Şahin Demir Çelik Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Miguel Crespo: Trabzonspor maçında 3 puan almayı istiyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:05:18. #1.11#