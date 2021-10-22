Mesut taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Antwerp maçında Fenerbahçe'de bir kez daha Mesut Özil krizi yaşandı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar gösterdiği tepkilerin en ağırını dün yaptı. Mesut, saha kenarına ağır küfürler ederek geldi. Oyundan çıkan yerine girenlere sarılmadı. Mesut oyundan çıktığı gibi kenarda duran şişeleri tekmeledi.

TAHAMMÜL YOK

Mesut'un bu tavırları kenardaki teknik ekibi ve personelleri şaşkına çevirdi. Tercüman, Mesut'u sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut'un kötü futboluna rağmen bu tavırlarına tahammül göstermedi. Mesut hakkında sert yorumlar yazıldı.

İşte bazı sosyal medya yorumları:

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