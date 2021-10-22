Mesut taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı - Haberler Spor
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Mesut taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

66. dakikada oyundan alındığını gören Mesut, ağır küfürler ederek kenara geldi. Kameralar o anları yakından çekti. Kenara gelir gelmez de şişeleri tekmeledi, kulübede formayı fırlattı. Pereira'nın yardımcıları ve kulübün tercümanı, Mesut'un yaptıklarıyla hayrete düştü. Sosyal medyada taraftarlardan sert yorumlar geldi.

Antwerp maçında Fenerbahçe'de bir kez daha Mesut Özil krizi yaşandı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar gösterdiği tepkilerin en ağırını dün yaptı. Mesut, saha kenarına ağır küfürler ederek geldi. Oyundan çıkan yerine girenlere sarılmadı. Mesut oyundan çıktığı gibi kenarda duran şişeleri tekmeledi.

TAHAMMÜL YOK

Mesut'un bu tavırları kenardaki teknik ekibi ve personelleri şaşkına çevirdi. Tercüman, Mesut'u sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut'un kötü futboluna rağmen bu tavırlarına tahammül göstermedi. Mesut hakkında sert yorumlar yazıldı.

İşte bazı sosyal medya yorumları:

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Mesut artık taraftarın da sabrını taşırdı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı

Mesut taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Bozkurt :Guiza ya laf ediyordunuz birde
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