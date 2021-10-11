Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Uruguay'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada perdeyi açan Messi, belki de kariyerinin en kolay golünü attı. Messi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Muslera erken açıldı, takım arkadaşları araya girmek isteyince top kaleye gitti. Messi de Muslera da bir süre tuhaf golün şaşkınlığını yaşadı. Muslera'nın performansı Uruguay'da sert eleştirildi.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı evinde 3-0 mağlup ederken, goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi. Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı

ELEŞTİRİ TOPLADI

Muslera'nın Arjantin maçında ortaya koyduğu performans eleştiri topladı. Uruguay basınında Muslera'nın artık genç bir isme kaleyi teslim etmesi gerektiği yorumları yapıldı.

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı

MESSİ DE ŞAŞIRDI

Attığı pasın gol olduğunu gören Messi, bir süre şaşkınlık yaşadı, takım arkadaşları üzerine atladı. Muslera da kendi savunmasına sitem etti. Tecrübeli kaleci yediği basit golle adeta yıkıldı.

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı

Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com - Spor Haberleri
Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

 Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı: Başka çarem yoktu

Messi, Barcelona'dan ayrılma kararının arka planını ilk kez anlattı: Başka çarem yoktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Stefan Kuntz Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:32:24. #1.17#