Messi, hayatının en kolay golünü Muslera'ya attı! Galatasaraylı file bekçisi neye uğradığını şaşırdı
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Uruguay'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada perdeyi açan Messi, belki de kariyerinin en kolay golünü attı. Messi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta Muslera erken açıldı, takım arkadaşları araya girmek isteyince top kaleye gitti. Messi de Muslera da bir süre tuhaf golün şaşkınlığını yaşadı. Muslera'nın performansı Uruguay'da sert eleştirildi.
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin Uruguay'ı evinde 3-0 mağlup ederken, goller Messi, De Paul ve Martinez'den geldi. Uruguay'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar ise geceye damga vurdu.
ELEŞTİRİ TOPLADI
Muslera'nın Arjantin maçında ortaya koyduğu performans eleştiri topladı. Uruguay basınında Muslera'nın artık genç bir isme kaleyi teslim etmesi gerektiği yorumları yapıldı.
MESSİ DE ŞAŞIRDI
Attığı pasın gol olduğunu gören Messi, bir süre şaşkınlık yaşadı, takım arkadaşları üzerine atladı. Muslera da kendi savunmasına sitem etti. Tecrübeli kaleci yediği basit golle adeta yıkıldı.
Haberler.com - Spor Haberleri