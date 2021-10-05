McLaren pilotları İstanbul Park'ta yarışmak için sabırsızlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

McLaren pilotları İstanbul Park'ta yarışmak için sabırsızlanıyor

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
McLaren pilotları İstanbul Park'ta yarışmak için sabırsızlanıyor

Formula 1 takımlarından McLaren'ın pilotu Lando Norris, İstanbul Park'ın gerçek bir sürücü pisti olduğunu ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar Türkiye'ye gelmelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Formula 1 takımlarından Mclaren'ın pilotu Lando Norris, İstanbul Park'ın gerçek bir sürücü pisti olduğunu ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar Türkiye'ye gelmelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

McLaren takımının pilotları Büyük Britanyalı Lando Norris ve Avustralyalı Daniel Ricciardo, bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde takımın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Rusya Grand Prix'sinde yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından pistlere dönmek için sabırsızlandığını belirten Norris, yaşadıklarından yeni şeyler öğrendiğini ve o zamandan beri simülatörde çok vakit geçirdiğini kaydetti.

Türkiye Grand Prix'sinde ellerinden geleni yaparak pilotlar ve takımlar klasmanındaki mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Norris, "İstanbul Park, gerçek bir sürücü pisti ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar Türkiye'ye geldiğimiz için mutluyum. Formula 1 seyircileri gerçekten tutkulu, onları yeniden görmek harika olacak." ifadelerini kullandı.

Ricciardo ise Türkiye Grand Prix'sinin genelde harika yarışlar sunduğunu dile getirerek, "Sadece geçen yıl yarıştığımız için elimizde çok veri yok, daha fazla bilgi edinmek ve yarışa güçlü bir başlangıç yapmak için simülatör üzerinde çalışıyoruz. Takımlar klasmanında üçüncülük mücadelesi gerçekten zorlu ve her puan önemli. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık. Bu ivmeyi korumak için Türkiye'ye gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Mustafa Keser Şans Oyunları Aleyna Tilki
Spor Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Tahir Büyükakın Gazeteler Şans Oyunları Mimar Sinan Bekir Pakdemirli Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: McLaren pilotları İstanbul Park'ta yarışmak için sabırsızlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:23:20. #1.12#