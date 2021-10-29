SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

GTF'de siyah kuşakların hiyong, müsabaka ve kırış karşılaşmaları yapıldı

KKTC, GTF'de açık ara ile şampiyon oldu

Mustafa AKIN/ Girne,(KKTC),(DHA) ? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde devam ediyor. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ikinci gün 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi. GTF'de siyah kuşaklar; hiyong, müsabaka ve kırış karşılaşmalarında yer aldı. Global Tekvando Federasyonu (GTF) hiyong, pumse, kata, budo, ferdi, çiftler karışık, kırış ve takım müsabakalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açık ara ile şampiyon oldu.

Bugün yapılan GTF Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:

Takım sıralaması:

1 KKTC

2 Kazakistan

3 Özbekistan

4 Rusya

5 Ukrayna

6 Moldova

7 Bulgarisan

8 İran

9 Norveç

10 İran

GTF 1'inci Dan Genç Bayan Hiyong

1'inci Kategori:

1 Makhammadjonova Komila (Özbekistan)

2 İrina Dergaus (KKTC)

3 Zeynep Keskin (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Tuğyan Lara Kaya (KKTC)

2 Hatice Alyanak (KKTC)

3 Rabia Tarım

4 Yağmur Sel (KKTC)

3'üncü Kategori:

1'inci Açelya Ergin (KKTC)

2'nci Monika Cenkova ( Bulgaristan )

3'üncü Stanislava Shiyonova (Rusya)

GTF Büyük Bayan Hiyong

1 Pınar Akarpınar (KKTC)

2 Anna Tüysüz (KKTC)

3 Denka Katzarska (Bulgaristan)

GTF Bayan Veteran Hiyong

1 Elena Pakhomova

2 Nadedha Skomoroshchenko

GTF1'inci Dan Minik Erkek Hiyong

1'inci Kategori:

1 Makhammadjonov Temurbek (Özbekistan)

2 Yunus Alaçam (KKTC)

3 Arda Yılmaz (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Özkay Ramiz (KKTC)

2 Alex Tüysüz (KKTC)

3 Alikhan Kadirkulov (Kazakistan)

3'üncü Kategori:

1 Şakir Atınç Yağızsoy (KKTC)

2 Ömer Faruk Solak (KKTC)

GTF Yıldız Erkek Hiyong

1'inci Kategori:

1 Ruslan Tereshchenco (Ukrayna)

2 Ramadan Alaçam (KKTC)

3 Arda Akın Altuntaş (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Arda Aslan (KKTC)

2 Arman Seitov (Kazakistan)

3'üncü Kategori:

1 Aituar Omarov (Kazakistan)

2 Roman Lyakh (Rusya)

3 Denis Belyakov (Kazakistan)

4'üncü Kategori:

1 Nikita Gordeev (KKTC)

2 Yunus Emre Tomak (KKTC)

5'nci Kategori:

1 Kerim Karpuz (KKTC)

2 Tuğra Tığ (KKTC)

3 Nikita Skomotoshchenco (Rusya)

GTF Genç Erkek Hiyong

1 Artyam Grablev (Kazakistan)

2 Abdumutalipov Muslim (Özbekistan)

3 Torazhan Mustafa (Kazakistan)

GTF Büyük Erkek Hiyong

1'inci Kategori:

1 Orhan Usta (KKTC)

2 Mervan Bayrakçı (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Omar Zhumabayev (Kazakistan)

2 İmamaddin Zhumabayev (Kazakistan)

3 Kemal Köstü (KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Aleksei Mereutca (Rusya)

2 Viacheslav Zhuk(Rusya)

3 Burunsus Adrian (Moldova)

4'üncü Kategori:

1 Vladislav Petrosian (Rusya)

2 Khudoyberiyev Siroj (Özbekistan)

GTF Veteran Erkek Hiyong

1 Sedar Çakır (KKTC)

2 Igor Dergaus (KKTC)

3 Kasımov Abdlaova (Özbekistan)

Golden Age Erkekler Hiyong

1 Dmitri Gordeev (KKTC)

2 Şakir Yağızsoy (KKTC)

Çiftler Karışık Hiyong

1'inci Kategori:

1 Pınar Akarpınar-Sedar Çakır (KKTC)

2 Elena Pakhomova-Dimitri Gordeev (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Zeynep Keskin-Arda Aslan Öztürk (KKTC)

2 Rabia Tarım-Kerim Oğuz (KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Irina Dergaus-Nikita Gordeev (KKTC)

2 Tuğyan Lara Kara-Yusuf Seyhan (KKTC)

3 Yağmur Sel-Özkay Ramiz (KKTC)

Genç Bayan Takım Hiyogn

Zeynep Keskin-Irina Degaus-Yağmur Sel (KKTC)

Genç Erkek Hiyong

1 Nikita Gordeev-Arda Aslan Öztürk-Özkay Ramiz (KKTC)

2 Arman Seitov-Artyam Grablev-Aituar Omarov(Kazakistan)

GTF Genç Bayan Müsabaka

1'inci Kategori:

1 Monika Cenkova (Bulgaristan)

2 Rabia Tarım (KKTC)

3 Zeynep Keskin (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Makhammadjonova Komila (Özbekistan)

2 Tuğyan Lara Kaya (KKTC)

3 Yağmur Sel (KKTC)

4 Stanislava Shiyanova (Rusya)

Büyük Bayan Müsabaka 52-57 Kg

1 Pınar Akarpınar (KKTC)

2 Ana Tüysüz (KKTC)

3 Huriye Açıkgöz (Türkiye)

Veteran Bayan Müsabaka 50-55 Kg

1 Denka Katzarska (Bulgaristan)

2 Nadezhda Skomoroshchenco (Rusya)

GTF yıldız erkek müsabaka

1'inci Kategori:

1 Özkay Ramiz (KKTC)

2 Yunus Alaçam (KKTC)

3 Ömer Faruk Solak (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Makhammadjonov Temurbek (Özbekistan)

2 Nikita Skomoroshchenko (Rusya)

3 Ahmet Solak (KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Ruslan Tereshchenko (Ukrayna)

2 Miras Talgat (Kazakistan)

3 Alikhan Kadirkulov (Kazakistan)

GTF Genç Erkek Müsabaka

1'inci Kategori:

1 Kerim Karpuz (KKTC)

2 Tuğra Tığ (KKTC)

3 Roman lyakh (Rusya)

2'nci Kategori:

1 Nikita Gordeev (KKTC)

2 Arda Aslan (KKTC)

3 Ramadan Alaçam (KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Daniel Gerorgiev (Bulgaristan)

2 Yunus Emre Tomak (KKTC)

3 Abdumutalip Muslim (Özbekistan)

4'üncü Kategori:

1 Torezhan Mustafa (Kazakistan)

2 Artyam Grablev (Kazakistan)

5'inci Kategori:

1 Aituar Omarov (Kazakistan)

2 Dennis Belyakov (Kazakistsn)

3 Arman Seitov (Kazakistan)

Büyük Erkek Müsabaka 65-80 Kg

1 Vladislav Petrosian (Rusya)

2 Khalilov Mukhamadismoil (Özbekistan)

3 Segei Skliarenkoc(Rusya)

GTF Büyük Erkek Müsabaka 73-78 Kg

1 Viacheslav Zhuk (Rusya)

2 Rizvan Khalirbaginov (Rusya)

3 Khudayberdiyev Siroj (Özbekistan)

GTF Büyük Erkek Müsabaka 78-83 Kg

1 Nurzhan Nurlonuly (KKTC)

2 Birnat Ian (Moldova)

3 Aleksei Mereutca (Rusya)

GTF Büyük Erkek Müsabaka +83 Kg

1 Omar Zhumabayev (Kazakistan)

2 Imamaddin Zhumabayev (Kazakistan)

Bayan Kırış

-Tolyoçagi Kırışı-

1 Pınar Akarpınar (KKTC)

-Yopçagi Kırışı-

1 Nadezhda Skomoroshchenko (Rusya)

-Sudo Kırışı-

1 Elena Pakhomova (KKTC)

-Yumruk Kırışı-

1 Ana Tüysüz (KKTC)

Erkek Kırış

-Sudo Kırışı-

1 Serdar Çakır (KKTC)

-Yopçagi Kırışı-

1 Zhumabaev Omar (Kazakistan)

-Golden Age Yopçagi Kırış-

1 Dmitry Gordeev (KKTC)