KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde başladı. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ilk gün WTF Uluslararası Şampiyonası ile World Budo Martıalarts Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi. Bugün yapılan WTF Uluslararası Şampiyonası sonuçları şu şekilde:

2- Rahim Muham