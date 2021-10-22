Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.