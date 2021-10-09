İzmir'de FFC Kick Boks şöleni

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İzmir, uluslararası açıdan önemli bir kick boks turnuvasına ev sahipliği yaptı. Fighting Fit Club'ın (FFC) Güzelbahçe'deki spor kompleksinde organize edilen FFC Superfights Series Kick Boks Turnuvası'nda kulübün 9 yerli sporcusu; Hollanda, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'dan 9 yabancı kick boksçu ile dövüştü. Organizasyonda 4 kadın, 14 erkek sporcu yer aldı.

FFC Superfights Kick Boks Turnuvası'nda sporcular 53, 65, 67, 69, 75 ve 90 kilo kategorilerinde ringe çıktı. Türk sporcular Soner Şen, Zafer Şayık, Selçuk Avşar, Enes Koz, Mevlana Altuntaş, Barış Karaman, Serdar Yiğit Eroğlu ve Nagihan Kalyoncu yabancı rakiplerini yenerken, Ezgi Namal, Sırp rakibi Jana Rajkovic'e mağlup oldu.

FFC olarak hedeflerinin Türkiye'deki yetenekleri keşfetmek olduğunu dile getiren Cevat Alibeyoğlu, "Sporcuların yol paralarını, konaklama masraflarını biz karşılaştık. Kamplar yaptık. Türkiye'deki bütün güzel sporcuları kendi bünyemize sokmaya çalıştık. Düzgün ve ahlaklı sporcularımız var. Bunların profesyonel kariyerlerinde ilerlemeleri için maç ihtiyaçları var. Kendi salonumuzda 2 ayda bir organizasyonlar yapıp, tecrübe kazanmalarını ve yurtdışı organizasyonlarda kariyerlerini ilerletmelerini istiyoruz" dedi.