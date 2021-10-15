Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkarken yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin yapıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta sürpriz bir ziyaretçi dikkat çekti. Ünlü modacı Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.
Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Ünlü modacı Ivana Sert de Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.
SELÇUK ŞAHİN'İN EŞİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI
Karşılaşmayı tribünden takip eden Ivana Sert, Selçuk Şahin'e yeni görevinde başarılar dilerken eşi Emel Şahin'le çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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