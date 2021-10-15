Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkarken yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin yapıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta sürpriz bir ziyaretçi dikkat çekti. Ünlü modacı Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.

Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Ünlü modacı Ivana Sert de Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı.

SELÇUK ŞAHİN'İN EŞİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Ivana Sert, Selçuk Şahin'e yeni görevinde başarılar dilerken eşi Emel Şahin'le çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi

Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi
Haberler.com - Spor Haberleri
Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

Kara Kartal zirve yolunda ağır yaralı! Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi

 İstanbul'da gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi

İstanbul'da gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen
Spor Cristiano Schumacher Sergio Perez Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ivana Sert, Selçuk Şahin'in davetlisi olarak Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 22:18:30. #1.11#